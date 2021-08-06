Вашингтон, , 15:11 — REGNUM Целый ряд членов палаты представителей США призвали президента Джо Байдена «незамедлительно» сократить численность находящихся в тюрьме Гуантанамо заключенных и «наконец» закрыть ее, сообщает The Hill.

«Мы разделяем вашу веру в то, что после почти двух десятилетий и огромных затрат пора закрыть эту тюрьму и добиться оперативных решений по делам оставшихся заключенных», — указали 75 законодателей в письме Байдену, которое было опубликовано 5 августа.

«Мы просим, чтобы, когда вы предпринимаете шаги, необходимые для окончательного закрытия тюрьмы, вы немедленно действовали для дальнейшего сокращения ее численности, обеспечения гуманного обращения с оставшимися заключенными и повышения прозрачности процедур военной комиссии в следственном изоляторе Гуантанамо», — добавили они.

Авторами письма выступили глава комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф, Дэвид Прайс и Ильхан Омар. Среди подписавших обращение также фигурирует несколько глав комитетов, в том числе председатели комитетов по иностранным делам Грегори Мик, по вооруженным силам Адам Смит и по юстиции Джеррольд Надлер.