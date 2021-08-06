Санкт-Петербург, 6 августа, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело после того как у здания муниципального образования «Смольнинское», где проходило собрание депутатов, разорвался баллон с краской. Об этом 6 августа сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

U.S. Marine Corps Действие дымовой шашки

Инцидент произошел вечером 4 августа. В полицию обратился 41-летний мужчина, который рассказал, что у дома 60 по Суворовскому проспекту Центрального района во время собрания депутатов муниципального образования «Смольнинское» раздался хлопок и пошел дым красного цвета. В результате инцидента никто не пострадал.

«По данному факту полиция Центрального района возбудила уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство). В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции просмотрели записи камер видеонаблюдения, расположенных над входом в здание, а также опросили ряд граждан. По предварительным данным к инциденту причастны как раз лица, участвовавшие в собрании депутатов», — заметили в полиции.

По данным ведомства, злоумышленники таким образом решили привлечь внимание к собранию и создать общественный резонанс. Личности злоумышленников устанавливаются.