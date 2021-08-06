Москва, 6 августа, 2021, 16:56 — ИА Регнум. Популярный блогер Wylsacom (настоящее имя — Валентин Петухов) озвучил автомобильное ведение маршрута в сервисе «Яндекс.Карты». Об этом сообщило издание vc.ru.

Яндекс. Карты ДТП на 89 км внешнего кольца КАД

Блогер записал более 160 фраз. Среди которых есть выражение «Царский маршрут построен» или «дизлайк» — при съезде водителя с пути.

Ранее в сервисе появилась возможность выбрать в качестве диктора актрису Ренату Литвинову. Среди её коронных фраз есть выражения «Такой вот коленкор — впереди авария», «Поедем тайными тропами — маршрут перестроен» и другие.