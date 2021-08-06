Вильнюс, , 15:14 — REGNUM Ирак направил в столицу Белоруссии самолёт за гражданами, передумавшими нелегально переходить литовскую границу. Об этом министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил 6 августа журналистам.

Самолет manolofranco

Ландсбергис сослался на слова своего иракского коллеги Фуада Хусейна. Тот сообщил, что в Минск прибыл самолет авиакомпании Iraqi Airways без пассажиров.

«Он предназначен для возвращающихся на родину иракских граждан», — сказал литовский министр и уточнил: по неофициальным данным, около 300 человек, желавших проникнуть в Литву, готовы вернуться в Ирак.

Как сообщало ИА REGNUM, с 3 августа Литва перешла к жёстким мерам, чтобы не пускать в страну нелегальных мигрантов из Белоруссии.

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