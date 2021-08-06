Аксайский район, Ростовская область, 6 августа, 2021, 15:07 — ИА Регнум. В Ростовской области уточнили число погибших в массовом ДТП на трассе М-4 «Дон». Ранее сообщалось о трёх жертвах аварии.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

В настоящий момент известно, что в результате столкновения девяти автомобилей скончались четыре человека, в том числе один ребёнок. Эту информацию подтвердили в региональном управлении ГИБДД.

ИА REGNUM напоминает, что авария произошла в Аксайском районе утром 6 августа. Столкнулись два грузовых автомобиля и семь легковых машин.