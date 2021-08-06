Казань, 6 августа, 2021, 15:16 — ИА Регнум. В Татарию с декабря 2020 года поставили 1 033 543 дозы антиковидных вакцин. Очередную партию препарата «Спутник V» отгрузили 4 августа, сообщил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

Minzdrav.tatarstan.ru Вакцинация от коронавируса в Татарии

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В настоящее время в регионе имеются в наличии все виды вакцин и достаточное количество доз для продолжения прививочной кампании, добавил спикер.

Жители Казани все чаще отдают предпочтение мобильным пунктам вакцинации, чем поликлиникам. Только, в июле в пунктах вакцинации, расположенных в торговых центрах, привили более 8 тыс. человек, у станций метрополитена — порядка 11 тыс. жителей, отметил Жаворонков.

Наибольшим спросом в Казани пользуется пункт вакцинации около станции метро «Яшлек», где привились более 3,5 тыс. человек, у станции метро «Козья слобода» — более 3 тыс. человек. В каждом из пунктов, работающих в торговых центрах, вакцинацию прошли от 2,2 тыс. до 2,5 тыс. человек.

ИА REGNUM напоминает, по данным на 6 августа в Татарии всего от COVID-19 вакцинированы 863 275 человек, за сутки привили 6205 жителей. Вторую прививку получили 642 587 человек.

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