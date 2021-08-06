Кингстаун, 6 августа, 2021, 15:04 — ИА Регнум. В деле о покушении на премьер-министра Сент-Винсента и Гренадин Ральфа Гонсалвеса появились подозреваемые. Сотрудниками полиции задержана женщина. Об этом заявил сенатора правительства страны Джулиан Франсис, передаёт 6 августа местный портал News784.

Oregon Department of Transportation Арест

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«Я хочу сказать, что была арестована женщина; возможно, их (задержаний — прим. ИА REGNUM) будет больше», — подчеркнул сенатор.

По его словам, подозреваемая хотела извиниться перед премьер-министром, однако он ответил на ее просьбу отказом.

«Я сказал нет», — добавил Франсис.

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Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин Ральф Гонсалвес был ранен в ходе уличных протестов. По предварительным данным, неизвестный из толпы бросил в главу правительства некий твердый предмет. Гонсалвеса госпитализировали в больницу Кингстауна. Затем его отправили на лечение в Барбадос.

Как заявил глава минфина страны Камилло Гонсалвес, что власти Сент-Винсента и Гренадин рассматривают нападение как покушение на жизнь.