Ульяновск, 6 августа, 2021, 15:04 — ИА Регнум. В Ульяновской области за сутки выписаны 190 пациентов, которые вылечились от COVID-19. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Андрей Репин ИА REGNUM Таблетки

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По данным на 6 августа, с начала пандемии в регионе выздоровел 62 591 пациент, у которого ранее диагностировали заражение коронавирусом. Из них за последние сутки вылечились 190 человек. Таким образом, доля выздоровевших составляет 93,11%.

Официально заражение коронавирусом подтверждено у 67 221 жителя Ульяновской области, в том числе за последние сутки выявлено 268 носителей коронавируса.

Минздрав региона отмечает, что исполняющий обязанности министра Александр Гашков прошёл повторную вакцинацию от COVID-19. По его словам, первую вакцинацию двумя компонентами вакцины «Cпутник-V» он прошёл с супругой в декабре 2020 года.