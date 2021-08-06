Стокгольм, , 15:09 — REGNUM В связи с ухудшением уровня безопасности для мирного населения Афганистана министерство иностранных дел Швеции выступило с заявлением, в котором призвало всех шведских граждан немедленно покинуть эту страну. Об этом 6 августа сообщил новостной портал Omni.

Афганистан (сс) The U.S. Army

С 2006 года МИД Швеции не рекомендует своим гражданам совершать поездки в Афганистан. Это означает, что шведы отправляются в Афганистан на свой страх и риск, и в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств они не смогут рассчитывать на помощь шведских дипломатических работников.

МИД Швеции также рекомендовал персоналу своего посольства в Кабуле ни в коем случае не покидать территорию представительства.

«Безопасность сотрудников посольства значительно выше, чем отдельного частного лица, находящегося в Афганистане», — заявила в интервью радиостанции Sveriges Radio представитель МИД Швеции Карин Болин.