Стокгольм, 6 августа, 2021, 15:05 — ИА Регнум. За последнее время ситуация с коронавирусом во всех странах Северной Европы ухудшилась кардинальным образом. Как написала 5 августа шведская газета Dagens Nyheter, в северных странах уровень распространения SARS-CoV-2 за две-три недели вырос на 30−45%.

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«Мы (жители Финляндии — прим. ИА REGNUM) находимся на пути к четвертой волне заражения, но смертность в то же время снизилась», — заявил газете представитель Национального института здравоохранения и социального развития Финляндии Мика Салминен.

В Норвегии уровень распространения коронавируса вырос на 45%, в Финляндии — на 30%, в Швеции — на 42%. В Дании он поднялся незначительно.

Отмечается, что особняком стоит Исландия, где после успешной вакцинации второй компонент вакцины от COVID-19 получили уже более 70% населения.