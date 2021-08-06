Москва, 6 августа, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Преображенский суд Москвы приговорил брата блогера Алексея Навального Олега к году лишения свободы условно по делу о нарушении санитарных норм, сообщили 6 августа в пресс-службе суда.

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Отмечается, что суд признал Навального виновным по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий».

«Суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год», — сообщили в пресс-службе.

Таким образом в период испытательного срока Олег Навальный не должен менять постоянное или временное место жительства без уведомления специализированного госоргана.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа суд в Москве приговорил блогера Любовь Соболь к 1,5 годам ограничения свободы по делу о санитарных нарушениях на несанкционированном митинге в Москве в январе 2021 года.

Блогера признали виновной по ч. 4 ст. 33 («Виды соучастников преступления», подстрекательство), ч. 1 ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»).

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