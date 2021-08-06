Стокгольм, 6 августа, 2021, 15:02 — ИА Регнум. 6 августа Европейский центр профилактики и контроля заболеваний окрасил столичный регион Швеции в «красный» цвет. Европейские власти более не считают, что в Стокгольме ситуация с распространением коронавируса является приемлемой. Об этом сообщил шведский новостной портал Omni.

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Решение ведомства означает, что уровень распространения коронавирусной инфекции сейчас в столичном лене Швеции составляет от 75 до 200 новых случаев на 100 000 жителей и что более четырех процентов тестов на COVID-19 являются положительными.

В свою очередь санитарные власти Стокгольма полагают, что за ухудшением эпидемиологической ситуации могут стоять возвращающиеся из-за рубежа туристы.

Остальная часть Швеции была окрашена в «оранжевый» цвет, что означает, что уровень распространение коронавируса находится в промежутке от 50 до 75 новых случаев на 100 000 жителей и более четырех процентов положительных результатов тестов на COVID-19.