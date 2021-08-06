Стокгольм, 6 августа, 2021, 15:35 — ИА Регнум. В большинстве случаев владельцам магазинов в Швеции отказывают в требовании запретить конкретным лицам, которые нарушают общественный порядок, появляться в торговых точках. В свою очередь в интервью телеканалу SVT от 6 августа генеральный директор Торговой ассоциации Швеции Карин Йоханссон объяснила, почему бизнесменам так сложно добиться запрета на посещения своего предприятия.

(сс) bethrosengard Магазин

«Дело в том, что во многих случаях прокуратура требует вынесения приговора суда до того, как орган сможет выписать свое запретительное постановление», — объяснила Йоханссон.

Она подчеркнула, что Торговая ассоциация Швеции намерена добиваться изменения такой практики, поскольку в законе предусматривает наложение запрета на посещение торговой точки, если у гражданина отсутствует судимость.

«Люди, которые совершают эти преступления, часто и без того несут наказание. И поэтому полиция и судебные органы считают, что не стоит налагать дополнительные штрафные санкции, а значит, дела просто закрываются», — расскзала Йоханссон.