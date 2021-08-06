В Сети появилось видео с 73-летним скейтбордистом из Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург, 6 августа, 2021, 16:56 — ИА Регнум. В Сети набирает популярность ролик, в котором пенсионер катается на скейтборде. Об этом сообщил портал MediaLeaks.
Алексей Колчин ИА REGNUM
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По данным портала, на видео запечатлён пенсионер из Санкт-Петербурга по имени Игорь, который увлекается скейтбордингом ещё с 1981 года. Его заснял тренер по сёрфингу Максим Тимухин и выложил ролик у себя на странице в Instagram.
https://www.instagram.com/reel/CSB-oqYiWYt/
Добавим, что ролику уже поставили более 43 тыс. отметок «нравится». Пользователи сети оценили физическую подготовку героя видео — многие написали, что хотели бы быть «такими же» в его возрасте.