Санкт-Петербург, 6 августа, 2021, 16:56 — ИА Регнум. В Сети набирает популярность ролик, в котором пенсионер катается на скейтборде. Об этом сообщил портал MediaLeaks.

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По данным портала, на видео запечатлён пенсионер из Санкт-Петербурга по имени Игорь, который увлекается скейтбордингом ещё с 1981 года. Его заснял тренер по сёрфингу Максим Тимухин и выложил ролик у себя на странице в Instagram.

https://www.instagram.com/reel/CSB-oqYiWYt/

Добавим, что ролику уже поставили более 43 тыс. отметок «нравится». Пользователи сети оценили физическую подготовку героя видео — многие написали, что хотели бы быть «такими же» в его возрасте.