Стокгольм, 6 августа, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Уровень распространение коронавируса в Швеции продолжает расти, и в Агентстве общественного здравоохранения страны более не считают, что он находится на низком уровне. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства от 6 августа, передает новостной портал Omni.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние две недели уровень распространения SARS-CoV-2 составил 59 случаев заражения на 100 000 человек. На прошлой неделе был зарегистрирован 3 451 подтвержденный случай COVID-19, что означает 30-процентоне увеличение по сравнению с неделей ранее.

Доля инфицированных среди граждан, побывавших за границей, составляет 17%. В ведомстве настоятельно рекомендуют всем туристам, которые еще не были полностью вакцинированы от COVID-19, проходить ПЦР-тесты по возвращении.