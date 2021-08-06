Москва, 6 августа, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Жителям РФ ни в коем случае не стоит использовать криптовалюты как средство для сбережения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 августа заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов, рассуждая о том, в чем кроме ОФЗ, ценных бумаг и банковских депозитов, стоит хранить сбережения.

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«Криптовалюта — это очень рискованный актив, — сказал экономист. — Поэтому как средство сбережения ее нельзя использовать ни в коем случае. Да и как средство спекуляции это очень сомнительная вещь. Кому-то удается заработать, а кому-то удается слить все свои деньги. Что касается драгоценных металлов, то это скорее актив стабилизирующий, чем сберегающий. То есть доходность драгоценных металлов на длительном сроке очень низкая. И она даже ниже, чем вложения в облигации федерального займа. Поэтому использовать их как средство накопления или сбережения не очень рационально».

Как пояснил экономист, вложения в драгоценные металлы имеют реальный смысл во время кризисов.

«В эти моменты люди теряют уверенность в других финансовых инструментах, обращаются к драгоценным металлам (золото, платина, палладий) в качестве сохранения своих сбережений, и цены драгметаллов в таких условиях ползут вверх, — сказал Колганов. — И получается, что вложения такого рода оказываются оправданными. Но такой рост цен не навсегда. За ростом приходит падение. И поэтому сказать, что драгоценные металлы — это такое надежное убежище, нельзя. Это скорее защитный актив, к которому можно прибегать в кризисных условиях».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов объяснил, стоит ли гражданам выходить со своими сбережениями на фондовый рынок.