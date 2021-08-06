Архангельск, 6 августа, 2021, 14:54 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области коронавирус выявили у 220 человек, 199 человек были признаны здоровыми после перенесенной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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Среди новых заболевших — 54 архангелогородца, 41 северодвинец, 28 жителей Котласа. 12 новых случаев выявлено в Вилегодском районе, десять — в Котласском, по девять — в Новодвинске и Верхнетоемском районе, восемь — в Ленском районе, семь — в Мирном, по пять — в Коряжме, а также в Коношском и Плесецком районах. Инфекцию также подтвердили у нескольких жителей Красноборского, Лешуконского, Устьянского и других районов области.

«В статистику включено семь завозных случаев: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителей региона, вернувшихся из поездок в Турцию и Грузию», — уточнили в штабе.

Всего на лечении с коронавирусной инфекцией находятся более шести тысяч жителей региона.