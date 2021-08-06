Цхинвал, 6 августа, 2021, 14:58 — ИА Регнум. В Южной Осетии в течение прошедших суток провели 262 теста на коронавирус, из которых 30 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 6 августа сообщила агентству «Рес».

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За время пандемии в республике выявили 4401 носителя SARS-CoV-2, из них 3756 выздоровели, в том числе 20 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 645 носителей коронавируса.

Днём ранее в Южной Осетии сообщили о 24 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 220 тестов. Выздоровевшими медики признали 20 человек.

Как рассказала журналистам Республиканского многопрофильного медицинского центра Южной Осетии Индира Биченова, за прошедшие сутки в республике госпитализировали шесть пациентов с COVID-19, выписали из «красной зоны» восемь человек. Всего там лечатся 78 пациентов.

Напомним, в Южной Осетии с мая идёт вакцинация от COVID-19 российским препаратом «Спутник V». Из России в республику доставили 2 тыс. доз. Прививочные пункты в республике работают ежедневно без выходных.