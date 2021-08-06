Жителям РФ посоветовали не рисковать сбережениями на фондовом рынке
Москва, 6 августа, 2021, 14:52 — ИА Регнум. В настоящее время гражданам РФ нельзя порекомендовать фондовую биржу как средство для сбережения накоплений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 августа заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.
«Сейчас очень много людей открыли брокерские счета на фондовом рынке, на Московской бирже, но наше население пока явно не готово к активному инвестированию на фондовом рынке, — сказал Колганов. — Тем более что это достаточно рискованные операции, требующие и подготовки, и опыта. У нас сейчас уже открыто более 8 млн счетов, но активными из них являются менее двух миллионов. Люди открывают счета, но не решаются совершать активные операции. Что, в общем-то, вполне понятно. Операции на фондовой бирже при своей кажущейся простоте требуют и очень серьезных знаний, и навыков, которые не приобретаются быстро. И риски там очень высокие даже для опытных игроков».
Поэтому, как подчеркнул Колганов, он не стал бы рекомендовать биржу в качестве средства сбережения.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист рассказал о том, каике облигации федерального займа не стоит приобретать.