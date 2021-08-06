Москва, 6 августа, 2021, 14:52 — ИА Регнум. В настоящее время гражданам РФ нельзя порекомендовать фондовую биржу как средство для сбережения накоплений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 августа заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

Фондовый рынок

«Сейчас очень много людей открыли брокерские счета на фондовом рынке, на Московской бирже, но наше население пока явно не готово к активному инвестированию на фондовом рынке, — сказал Колганов. — Тем более что это достаточно рискованные операции, требующие и подготовки, и опыта. У нас сейчас уже открыто более 8 млн счетов, но активными из них являются менее двух миллионов. Люди открывают счета, но не решаются совершать активные операции. Что, в общем-то, вполне понятно. Операции на фондовой бирже при своей кажущейся простоте требуют и очень серьезных знаний, и навыков, которые не приобретаются быстро. И риски там очень высокие даже для опытных игроков».

Поэтому, как подчеркнул Колганов, он не стал бы рекомендовать биржу в качестве средства сбережения.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист рассказал о том, каике облигации федерального займа не стоит приобретать.