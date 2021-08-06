Ульяновск, 6 августа, 2021, 14:52 — ИА Регнум. В Ульяновской области прогнозируется сильная жара, температура будет достигать +35 градусов. Об этом сообщает управление МЧС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Солнце

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В ведомстве со ссылкой на ульяновский центр по гидрометеорологии отмечают, что днём 7 — 9 августа в регионе ожидается жара +30…+35 градусов.

В связи с жаркой погодой объявляется «жёлтый» уровень опасности, который означает, что стихия потенциально опасна.

Спасатели призывают при возможности держаться в тени, чаще ополаскивать водой руки и лицо, а также больше пить воду, несладкие соки или компоты.

Как сообщало ИА REGNUM, в лесах Ульяновской области сохраняется высокий (четвёртый) класс пожарной опасности.