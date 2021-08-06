Екатеринбург, 6 августа, 2021, 14:54 — ИА Регнум. В свердловском управлении Роспотребнадзора провели исследование по наличию возбудителя COVID-19 на объектах окружающей среды. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Vancouver.singtao.ca Дезинфекция

За год проведения мониторинга санврачи проанализировали 5 тыс. проб. Чаще всего вирус встречался на смывах с поверхности продукции и пищевой упаковки (в 1,7% отобранных проб). На втором месте — смывы с поверхности в медорганизациях (1,3%), на третьем — смывы с поверхности в объектах розничной торговли (1,1%).

Смывы с объектов транспортной инфраструктуры оказались положительными лишь в 0,6% случаев. В сточных водах возбудителя не обнаружили.

Вирус обнаруживался, например, на дверных ручках, больничной мебели, кнопках лифтов, поручнях эскалаторов и других объектах инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено более 110 тыс. случаев заражения коронавирусом.