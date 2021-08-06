Москва, 6 августа, 2021, 14:55 — ИА Регнум. С призывом к отдыхающим на курортах в России соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции обратилась глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она заявила об этом 6 августа в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».

Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation Анна Попова

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"Если говорить о коронавирусной инфекции, то сегодня ситуация, конечно же, не безоблачная и, конечно же, нужно помнить о правилах защиты самих себя даже в отпускном периоде», — сказала глава Роспотребнадзора.

При этом Попова отметила, что в ситуации пандемии «расслабляться нельзя» даже во время отдыха, так как, по ее словам, «вирус не дремлет».

Отметим, ранее стало известно, что в России за сутки выявили 22 660 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.