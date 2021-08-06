Москва, 6 августа, 2021, 14:50 — ИА Регнум. В настоящее время жителям РФ не стоит покупать облигации федерального займа с длительным сроком погашения, так как не исключен очередной рост ключевой ставки Банка России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 августа заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

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«Советы относительно вложения в сравнительно короткие облигации федерального займа со сроком дюрации (эффективный срок до погашения облигации — прим. ИА REGNUM) три-пять лет правильные, — сказал Колганов. — Потому что вкладываться в облигации с длительным сроком погашения в условиях, когда возможен рост ключевой ставки Центрального банка, не очень выгодно. Потому что ставка будет меняться, и новые выпуски облигаций будут соответствовать новой, более высокой ключевой ставке, а старые облигации будут иметь более низкий уровень выплаты по купонам. Поэтому неосмотрительно покупать ОФЗ на длительный срок».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов объяснил, стоит ли в настоящее время хранить свои сбережения на депозитах.