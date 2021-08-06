Лондон, 6 августа, 2021, 14:48 — ИА Регнум. Ухудшение двигательных функций у людей старше 65 лет как объективное, так и по собственным оценкам, является тревожным признаком. Согласно результатам исследования, проводимого на протяжении девяти лет группой международных учёных, это может сигнализировать о приближающейся смерти, сообщает научный журналом The BMJ.

Дарья Драй ИА REGNUM Пожилая женщина

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В рамках исследования, в котором с 2007 года по 2016 год приняли участие шесть тысяч добровольцев в возрасте от 35 до 55 лет, французские и британские учёные оценили влияние социальных, поведенческих и биологических факторов на здоровье в долгосрочной перспективе. Специалисты анализировали такие показатели, как скорость ходьбы, время подъёма со стула и сила хвата. Также принимались во внимание и проблемы с одеванием, использованием туалета, приготовлением пищи и покупкой продуктов питания.

После этапа оценки двигательной функции последовал трёхлетний этап регистрации случаев смерти. Выяснилось, что риск смерти увеличивался на 22% у тех, кто испытывал сложности при ходьбе, на 15% — кто имел проблемы с силой хвата, на 14% у тех, кому было трудно вставать со стула. У тех людей, которые испытывали трудности в повседневной жизни этот показатель возрастал на 30%.

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Учёные установили, что показатели времени подъёма со стула ухудшались за десять лет до смерти, самооценка двигательного функционирования — за семь лет, трудности в повседневной жизни — за четыре года.