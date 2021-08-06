Москва, 6 августа, 2021, 14:48 — ИА Регнум. В настоящее время на банковских депозитах лучше всего хранить средства, которые могут понадобиться в любой момент, а в облигации федерального займа вкладывать то, что будет храниться более долгие сроки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 августа заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

Банк

«Тем гражданам, кто хочет именно сберечь деньги, а не заниматься активными операциями, связанными с вложением во что-либо, можно порекомендовать депозиты и облигации федерального займа в качестве средства сбережения. На депозитах лучше всего хранить средства, которые выступают оперативным резервом, которые могут быть использованы в любой момент. А в ОФЗ лучше вкладывать остальную часть, которая будет храниться более долгие сроки», — сказал Колганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин также положительно отозвался об облигациях федерального займа как способе сбережения накоплений.