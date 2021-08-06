Оренбург, , 14:51 — REGNUM Идея министра обороны России Сергея Шойгу о создании в Сибири трёх-пяти крупных городов является неоднозначной. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUMглава Федерации профсоюзов Оренбуржья Ярослав Чирков.

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«Точно, что требуется «разгрузка» столичных городов — Москвы и Петербурга. Но сколько же ресурсов нужно потратить сегодня, чтобы создать такие центры притяжения в Сибири», — задаётся эксперт вопросом.

Чирков также добавил, что сегодня нет того уровня идеологии как в СССР, когда люди ехали не только заработать быстрые деньги, но и с элементами романтизма, патриотизма и т.д. Также непонятно, что будет с действующими центрами, наподобие Оренбурга. «Опять ждать и не видеть инвестиций?» — вопрошает эксперт.

«За подобными проектами, должен стоять в первую очередь бизнес, на мой взгляд, а не государство. Государство помогает с соцсферой, а центр притяжения — рабочие места и зарплаты — создаёт бизнес», — считает Чирков.

Как сообщало ИА REGNUM, со своим предложением Шойгу выступил 5 августа. По его мнению, в Сибири нужно создать три-пять научно-промышленных центров.