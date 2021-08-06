Пенза, 6 августа, 2021, 14:48 — ИА Регнум. В лагерь «Приморский» на черноморском побережье в августе отправятся 150 талантливых детей из Пензенской области. На эти цели из бюджета выделяется около 7 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального минобразования.

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Бесплатные путевки предоставляются детям, которые стали победителями и призерами всероссийских и региональных конкурсов в возрасте от 14 до 17 лет. В лагере для юных пензенцев с 8 по 28 августа будет реализована профильная авторская образовательная социально-педагогическая программа «Будущее начинается с тебя».

ИА REGNUM напоминает, всего в 2021 году планируют оздоровить на море 650 детей из Пензенской области.

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