Рязань, 6 августа, 2021, 14:49 — ИА Регнум. В Рязанской области 6 августа выявлено 124 новых носителя коронавируса — на одного человека больше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной группе правительства региона. Выписаны после лечения 82 пациента, скончались от осложнений три человека.

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Темп прироста за сутки составил 0,35%. Общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Рязанской области достигло 35 909. Справились с инфекцией 33 276 человека.

По данным федерального оперштаба, от осложнений, вызванных COVID-19, в регионе скончались 819 пациентов.