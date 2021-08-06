Ульяновск, 6 августа, 2021, 14:45 — ИА Регнум. В Ульяновской области выясняют обстоятельства происшествия на озере, где машина скатилась в реку: водитель смог выбраться из салона, его пассажирка утонула. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Волга

Трагедия произошла на озере в селе Криуши Ульяновского района. По предварительным данным следствия, 64-летняя женщина приехала сюда со знакомым, они стали распивать спиртные напитки. В ведомстве отмечают, что автомобиль, на котором они прибыли, припарковали на берегу водоёма.

«Когда собрались уезжать, водитель снял автомобиль с ручного тормоза, в результате машина скатилась в водоём. Водителю удалось выбраться из салона и выплыть на берег, а его пассажир утонула», — говорится в сообщении.

По данному факту проводятся проверочные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля 2021 года в посёлке Октябрьском Радищевского района Ульяновской области в пруду утонул десятилетний мальчик.

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