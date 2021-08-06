Тбилиси, 6 августа, 2021, 14:49 — ИА Регнум. Регулярные совместные военные учения Грузии и США свидетельствуют о том, что между странами установились устойчивые партнёрские отношения. Об этом 6 августа заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на официальной церемонии закрытия международных военных учений Agile Spirit — 2021 («Проворный дух — 2021»).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Камикадзе. Грузия

«Непрерывность проведения международных учений и существующие механизмы сотрудничества подтверждают, что военное сотрудничество и стратегическое партнерство между Грузией и США находится на высшей отметке», — сказал Гарибашвили.

Он отметил, что в ходе завершившихся учений грузинские военнослужащие усовершенствовали навыки взаимодействия с подразделениями НАТО. Это, по словам грузинского премьер-министра, укрепляет безопасность в Грузии и в регионе.

Напомним, ежегодные учения Agile Spirit проходят в Грузии с 2011 года. В текущем году они длились с 26 июля по 6 августа. В страну прибыли для участия в манёврах 1600 тыс. человек из 14 стран: США, Эстонии, Германии, Латвии, Литвы, Румынии, Польши, Испании, Турции, Украины, Великобритании, Канады, Италии и Азербайджана.