Москва, 6 августа, 2021, 14:41 — ИА Регнум. Есть основания полагать, что День знаний в России в 2021 году пройдёт в очном формате на всей территории страны. Об этом 6 августа заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью на телеканале «Россия 24».

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«Сегодня эпидситуация развивается своим путём. Но очень многое зависит от того, как мы будем соблюдать правила, и с чем мы придём к сентябрю», — заявила Попова.

«Если мы будем соблюдать все правила, тогда дополнительного осложнения эпидситуации возникнуть не должно. И мы очень надеемся, что 1 сентября — у нас есть основания для такой надежды — на всей территории Российской Федерации пройдёт в очном формате, и мы не будем вынуждены вводить никакие ограничения ни в одном из регионов. Но если будем соблюдать все правила», — указала она.