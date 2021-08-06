Абуджа, 6 августа, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Около 80 бандитов ликвидированы в результате операции ВВС Нигерии. Банда нападала на жителей штата Замфара и прилегающих регионов, сообщает 6 августа агентство France-Presse.

Bob Adams ВВС Нигерии

По словам официального представителя нигерийских ВВС Эдварда Габквета, банду обнаружили 2 августа. Её участники ехали на мотоциклах через лес Квуамбана. Воздушной атакой уничтожены 78 бандитов, разрушены места их базирования.

За последние два года военные Нигерии расширили применение авиации против банд. Они атакуют с воздуха их лесные базы, о которых узнаёт разведка.

Как сообщало ИА REGNUM, бандиты в Нигерии нередко нападают на мирное население, убивают людей, берут их в заложники ради выкупа, занимаются поборами, угоняют скот. Правительство направляет против них специальные отряды полиции и армейские подразделения, также формируются отряды ополченцев.

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