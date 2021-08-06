Омск, 6 августа, 2021, 14:41 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области выявили 385 носителей коронавируса, выздоровели 263 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 августа в областном министерстве здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии в регионе подтверждено 63 554 случая заражения коронавирусом. Общее число выздоровевших — 46 376 человек.

Жертвами COVID-19 стали ещё десять омичей. За весь период пандемии в Омской области скончались 1756 человек с коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа в регионе выявили 388 носителей коронавируса, выздоровели 263 человека, скончались девять ковид-пациентов.