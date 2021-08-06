Иркутск, 6 августа, 2021, 14:37 — ИА Регнум. Перенос столицы России в Сибирь и строительство у нас миллионников — промышленных и научных центров — сделают регион центром опережающего развития. Так считает иркутский депутат государственной думы Сергей Сокол («Единая Россия»). Его слова цитирует телеграм-канал «Ангара»:

SimonBoschmann Сибирь

"Поддерживаю предложения министра обороны Сергея Шойгу об этом и считаю их своевременными. Появится инфраструктура совершенно нового уровня, ориентированная на полное раскрытие человеческого потенциала.

Для того, чтобы уйти от варварского освоения ресурсов к внедрению бережных к природе технологий, нужно создавать экономику следующего поколения, вовлекая лучшие интеллектуальные силы страны».

Как сообщало ИА REGNUM, предложение построить несколько крупных городов в Сибири российский министр обороны Сергей Шойгу обнародовал на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН.

Читайте также: Снова появятся «дырявые озера»: о строительстве крупных городов в Сибири