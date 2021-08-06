Москва, 6 августа, 2021, 14:37 — ИА Регнум. Идея выплаты пособия за своевременное прохождение плановой диспансеризации жизнеспособна еще и потому, что уже подкреплена нормами, которые могут это регулировать, заявила корреспонденту ИА REGNUM почетный адвокат, кандидат юридических наук, медиатор Селезнева Елизавета.

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«Так, согласно письму Минтруда от 02.09.2020 в России есть программа бесплатной диспансеризации: для людей от 18 лет проводят анализы и обследования, чтобы вовремя найти опасные болезни.

Диспансеризацию проходят с определенной периодичностью и по утвержденному плану. До 40 лет ее можно пройти раз в три года, с 40 лет — каждый год.

Чтобы спокойно посетить всех врачей, можно взять на работе оплачиваемые выходные: до 40 лет — один день раз в три года, с 40 лет до предпенсионного возраста — один день каждый год, а потом — по два дня ежегодно.

В согласованный день работник идет в поликлинику, а потом получает средний заработок. Работодатель оплачивает все сам, государство ничего не компенсирует.

Вместе с тем, если работник берет выходной, чтобы пройти обследования в поликлинике, он должен принести справку, что был там — и именно с этой целью. Без справки отсутствие на работе могут засчитать как прогул.

Если к вышеизложенному добавить мотивирующее предложенному Волынец по выплате пособия за своевременное прохождение плановой диспансеризации, то похоже даже на заботу о гражданах», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало, в целях улучшения здоровья граждан уполномоченный по правам ребенка в Татарии Ирина Волынец предложила выплачивать пособие за своевременное прохождение плановой диспансеризации.

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