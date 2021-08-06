Москва, 6 августа, 2021, 14:36 — ИА Регнум. Российским учителям нужно особенно внимательно отнестись к своему здоровью. Об этом 6 августа заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

«Хочу сказать, что у нас есть опыт прошлого года, когда дети в школу практически весь год обучались очно. У нас есть методические рекомендации, у нас есть санитарные правила, соблюдение которых обеспечивает полную безопасность как школьникам, так и педагогам», — заявила Попова.

«Очень хочется, чтобы педагоги пришли в школу уже привитыми. Чтобы для них никаких рисков не возникало. Так же, как и родители, которые будут приходить в школу — иммунизация населения и должна в первую очередь обеспечить безопасное начало нового учебного года», — указала она.