Ташкент, 6 августа, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Групповые бомбовые удары по условным замаскированным лагерям боевиков на военном полигоне в Узбекистане нанесли в рамках учений четыре сверхзвуковых дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Об этом 6 августа сообщили журналистам в Минобороны России.

Mil.ru Бомбардировщики Ту-22М3

Уточняется, что военными самолетами был выполнен плановый полет над полигоном Термез в Сурхандарьинской области Узбекистана.

«В ходе практических действий экипажи Ту-22М3 взлетели с оперативного аэродрома в Саратовской области, выполнили перелет и отработали задачи по нанесению групповых бомбовых ударов по условным замаскированным лагерям боевиков и складам с боеприпасами на полигоне Термез», — рассказали в Минобороны РФ.

Также указывается, что российские бомбардировщики прикрывала пара истребителей МиГ-29 войск ПВО и ВВС Узбекистана и подчеркивается, что все полеты самолетов ВКС РФ выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Кроме того, отмечается, что в учениях были задействованы 1,5 тыс. военнослужащих ВС двух стран, примерно 200 единиц вооружения и военной техники, а также четыре самолета Ту-22М3 ВКС России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что активная фаза тактического учения России и Узбекистана «Юг-2021», проводимого в районе границы с Афганистаном, завершилась.