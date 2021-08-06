Москва, 6 августа, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Видеонаблюдение — современное удобное средство для сохранения безопасности граждан. Здесь нет сомнений, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Видеонаблюдение в комнатах

«Например, видеонаблюдение позволяет ловить преступников, позволяет предупреждать преступления, помогает контролировать ситуацию на дорогах, уменьшает количество людей, которые задействованы в процессе наблюдения. Что касается выборов, то мы в Координационном совете при Общественной палате по общественному контролю за голосованием считаем, что лучше всего реальные наблюдатели, которые находятся на каждом избирательном участке. Это, конечно, существенно более эффективная форма наблюдения, нужная для общественного контроля. Это важно, поскольку у этих наблюдателей в случае нарушений есть возможность сразу делать какие-то заявления, сразу писать соответственные обращения или просто обращаться в избирательную комиссию. Это, безусловно, существенно полезнее. Но при этом у видеонаблюдения есть большой плюс — в случае возникновения каких-то спорных, вызывающих вопросы ситуаций есть возможность отмотать назад плёнку, посмотреть и проверить, что происходило на конкретном избирательном участке. Это существенный плюс видеонаблюдения. Но, на мой взгляд, это больше касается вопросов, которые требуют проверки», — высказал свое мнение Максим Григорьев.

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