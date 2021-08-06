Кишинёв, , 14:36 — REGNUM Большинство депутатов парламента Молдавии 6 августа проголосовали за состав правительства страны, предложенный кандидатом на пост премьер-министра республики Натальей Гаврилицей. Трансляцию вела пресс-служба законодательного органа.

Наталья Гаврилица Facebook.com/NataliaGavrilitaMF

Гаврилица представила 13 кандидатов на посты министров, хотя в Молдавии пока только девять министерств. Она предложила разделить министерство экономики и министерство инфраструктуры, а также министерство здравоохранения и министерство труда и социальной защиты.

«Увеличение количества министерств необходимо потому, что правительство намерено активно работать. Новое правительство будет работать по-новому», — объяснила Гаврилица свою позицию.

За новый состав молдавского правительства проголосовал 61 депутат парламента. Все голоса были от членов фракции проправительственной партии «Действие и солидарность» (ПДС). Депутаты Блока социалистов и коммунистов отказались голосовать.

Напомним, кандидатом на пост премьер-министра Гаврилицу 30 июля выдвинули члены фракции ПДС.

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