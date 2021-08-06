Ижевск, 6 августа, 2021, 14:32 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 6 августа прививку от коронавируса сделали 307 484 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Второй компонент препарата получили 217 527 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 1866 жителей республики. 3559 человек получили второй компонент препарата, завершив процесс вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 6 августа в регионе провели 1 424 043 исследования для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 5491 тест на коронавирус. Накануне было выполнено 5230 исследований.

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