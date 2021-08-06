Осло, , 14:38 — REGNUM В полдень 6 августа правительство Норвегии ввело ограничительные меры на въезд в страну для жителей некоторых ленов Швеции в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Об этом сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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После того, как по прошествии 29 и 30 недели число инфицированных коронавирусом в приграничном шведском лене Вермланд превысило 50 человек на 100 000 жителей, норвежские власти окрасили регион в «оранжевый» цвет. Это означает, что свободно в Норвегию могут ездить только полностью привитые жители региона и лица, которые в течение последних шести месяцев переболели COVID-19.

Лены Эстергётланд и Вестра-Гёталанд также окрашены в «оранжевый» цвет. Для жителей Норрботтена ограничения носят самый жесткий характер — все приезжающие из региона в Норвегию должны быть помещены на 10-дневный карантин.