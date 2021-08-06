Чебоксары, 6 августа, 2021, 14:29 — ИА Регнум. В Чувашии в Новочебоксарске вводится режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» регионального характера. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы Чувашии.

21.mchs.gov.ru Пожар в Новочебоксарске

На совещании был поднят вопрос усиления мер безопасности в многоквартирных домах. Руководитель республики Олег Николаев, комментируя недавний крупный пожар на крыше новочебоксарской многоэтажки, выступил за изменение нормативных документов в части контроля за работой управляющих компаний при допуске людей на чердачные помещения. Также было предложено рассмотреть вопрос установки видеонаблюдения на входах в чердачные и подвальные помещения.

«Установка камер видеонаблюдения — не такое дорогое удовольствие. Чердачные помещения в подобных случаях являются объектом повышенной опасности для большого количества людей, и с помощью видеокамер будет возможность оперативно устанавливать лиц, которые наносят жителям такой большой ущерб», — отметил он.

В релизе сообщается, что по итогам заседания было принято решение о введении в Новочебоксарске с 6 августа режима чрезвычайной ситуации регионального характера.

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Глава Чувашии призвал ускорить работы по ликвидации последствий пожара и приведения дома в нормативное состояние. Сметная документация по ремонту многоэтажки проходит экспертизу.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл 14 июля 2021 года в Новочебоксарске по улице Советская, 14: горела кровля дома, площадь возгорания превысила 880 кв. метров. Эвакуированы 56 человек, из них 28 человек в настоящее время проживают в общежитии местного техникума. Пострадавшим из резервного фонда администрации города выделяется по 10 тыс. рублей. В целом ущерб от пожара властями оценивается в 18 млн рублей.

По факту происшествия следственным управлением СКР по Чувашии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 168 УК РФ («Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности»).