Стокгольм, 6 августа, 2021, 14:35 — ИА Регнум. На этой неделе Агентство общественного здравоохранения Швеции объявило, что ревакцинация третьим компонентом вакцины от COVID-19 в стране начнется в 2022 году. Однако некоторые граждане из групп риска смогут получить третью дозу уже этой осенью.

Скриншот фото Владислава Шапши со страницы «ВКонтакте» Вакцинация

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Журналисты новостной службы SVT Nyheter 6 августа сообщили, что в регионах Швеции уже начали готовиться к проведению кампании по ревакцинации, однако все еще ожидают получения более подробной информации от ведомства.

«Мы, конечно же, хотим, чтобы Агентство общественного здравоохранения приняло решение по этому вопросу как можно скорее, чтобы мы имели возможность составить график более детально», — заявил журналистам координатор по вакцинам в Сконе Пер Хагстам.

«Поскольку речь идет об информации, которая появилась на этой неделе, мы еще подробно ничего не планировали», — отметила в интервью координатор по вакцинам в Вестра-Гёталанде Кристин Ригге.