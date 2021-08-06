Москва, , 14:27 — REGNUM Носить маски на улице в качестве противоэпидемической меры не нужно, если только речь не идёт о массовом мероприятии. Об этом 6 августа заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью на телеканале «Россия 24».

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«Я хочу отметить, что россияне, которые отдыхают, не должны на улицах носить маски. Вот требования по ношению масок на улицах, если это не массовое какое-то мероприятие, каких сейчас практически нет. Здесь россияне ничего не нарушают. В закрытых помещениях да, это требование остается, оно неизбежно, оно действует в преимущественной части стран на планете», — заявила Попова.

По её словам, пока «ослаблять ограничения рано», особенно в тех регионах, где заболеваемость не снижается или растёт.