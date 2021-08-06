Ижевск, 6 августа, 2021, 14:26 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались десять человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано девять летальных случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Скончались женщины в возрасте 61, 69, 74, 80, 88 и 95 лет, а также мужчины в возрасте 62, 67, 70 и 88 лет. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 1261 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 6 августа в Удмуртии выявили 195 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 186 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 41 135 случаев. Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 5978 жителей.

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