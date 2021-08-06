Москва, 6 августа, 2021, 14:26 — ИА Регнум. В настоящее время певица МакSим (Марина Абросимова) постепенно восстанавливается после выхода из искусственной комы. Об этом 6 августа сообщил представитель артистки.

В коме

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: мораторий на ревакцинацию по призыву ВОЗ — все новости»

«Марина восстанавливается», — приводит его слова РИА Новости.

При этом МакSим попала в больницу 19 июня, после чего ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому, в то же время, ее тест на коронавирус был отрицательным.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа пиар-менеджер певицы Яна Богушевская рассказала, артистка пришла в сознание и начала поправляться.

Отметим, МакSим — российская певица и автор песен, она стала широко известна после выхода в 2000-е годы альбома «Трудный возраст».