Копенгаген, 6 августа, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Правительство Дании намерено ускорить темпы вакцинации от COVID-19 в стране перед наступлением осень. Поэтому в ближайшие недели по всей стране будут установлены несколько станций для досрочной и плановой вакцинации, где граждане смогут получить прививку, не выходя из своего автомобиля. Об этом 6 августа сообщил телеканал DR.

Вакцинация

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В интервью телеканалу руководитель одного из подразделений Национального совета Дании по вопросам здравоохранения и социального обеспечения Стин Дальсгард Есперсен, отвечающий за вакцинацию в стране, надеется, что развертывание таких станций упростит задачу.

«Летние отпуска, возможно, создали определенные трудности. Люди, скорее всего, думали, когда им сделать прививку и теперь наконец-то решились. И, конечно, теперь некоторые полагают, что трудно записаться на прием», — отметил Есперсен.