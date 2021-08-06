Москва, 6 августа, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Объём Фонда национального благосостояния (ФНБ) достиг к 1 августа 13,757 трлн рублей. Это следует из материалов, опубликованных на сайте Министерства финансов РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

В июле в фонд направили 182 млрд рублей. Объём его ликвидной части теперь составляет 8,494 трлн рублей или $116,137 млрд, что соответствует 7,4% ВВП.

К 1 июля в фонде было 13,575 трлн рублей.

В Центробанке на отдельных счетах по учету средств ФНБ размещено €38,562 млрд, £4,179 млрд, 600,304 млрд японских иен, 226,625 млрд китайских юаней, 405,708 т золота в обезличенной форме, а на депозитах в ВЭБ. РФ — ещё 532,356 млрд рублей.

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