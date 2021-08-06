Иерусалим, , 14:19 — REGNUM Не менее 19 ракет были выпущены из Ливана по северным районам Израиля, сообщил 6 августа официальный представитель израильской армии в ходе брифинга для иностранных журналистов.

Израиль

«Были выпущены 19 ракет, три упали в Ливане, десять были перехвачены», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель израильской армии в ходе брифинга для иностранных журналистов заявил, что Израиль не хочет войны на границе с Ливаном, но будет защищать своих граждан.