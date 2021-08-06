Ереван, , 14:34 — REGNUM Судебная система Армении нуждается в чистке рядов. Об этом 6 августа заявил на заседании правительства новый министр юстиции страны Карен Андреасян.

Правительство Армении Tiia Monto

Он заявил, что будет применяться такая процедура как «веттинг» (проверка биографии) судей. По мнению министра, так нужно уволить «коррумпированных» судей.

«Веттинг начался, ряд судей уже покинули систему. Заложены основы, чтобы действовать и показывать результаты», — сказал глава минюста.

Напомним, Андреасян был назначен министром юстиции Армении 3 августа 2021 года. В период с 2011 по 2016 год он был защитником прав человека Армении.